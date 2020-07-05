بريطانيا.. إصابة 516 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 22

إجمالي المرضى وصل إلى 285.416

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا زاد 22 حالة ليصل إلى 44220 في المجمل.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 516 حالة ليبلغ 285.416.

ووفقًا لإحصاء لـ"رويترز": فإن عدد الوفيات المشتبه بأنها ناجمة عن الإصابة بالفيروس يصل العدد إلى 54 ألفًا.

فيروس كورونا الجديد

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05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 07:58 PM

إجمالي المرضى وصل إلى 285.416

بريطانيا.. إصابة 516 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 22

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا زاد 22 حالة ليصل إلى 44220 في المجمل.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 516 حالة ليبلغ 285.416.

ووفقًا لإحصاء لـ"رويترز": فإن عدد الوفيات المشتبه بأنها ناجمة عن الإصابة بالفيروس يصل العدد إلى 54 ألفًا.

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فيروس كورونا الجديد

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