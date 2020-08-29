أمانة جدة تُغلق 476 محلاً تجاريًا مخالفًا خلال 72 ساعة

"الزهراني" يؤكد: حرص المحافظة على الالتزام بالتعليمات

أغلقت أمانة محافظة جدة، 476 محلاً تجاريًا مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية خلال 72 ساعة الماضية.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، إنه تم إغلاق 476 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، منها 42 ورشة تم إغلاقها لمخالفة.

وأضاف "الزهراني" أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من التزام المحلات التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ولفت إلى أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.



وأعرب عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.