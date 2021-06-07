سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

مقاتلات التحالف قصفت تعزيزات الميليشيا القادمة من "الحزم"

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من الميليشيا التسلل في اتجاه جبال الزهور، والرقيب الأبيض، في جبهة الخنجر الاستراتيجية.

أوضح "ابن راسية" أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تعاملتا مع محاولة تسلل العناصر الحوثية، الذين أرادوا من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسروها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير عربات، وآليات قتالية تابعة لها.

وبيّن أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مدينة الحزم ودمرتها.