كورونا في فلسطين.. 3648 إصابة جديدة و24 وفاة و4073 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4073 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 90.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.