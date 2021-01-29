كورونا يضم 513 حالة وفاة إلى ضحاياه بإسبانيا و38118 إصابة جديدة

فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات 2743119 حالة

سجّلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 513 حالة وفاة و38118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2743119 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58319 حالة.