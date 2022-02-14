"كِدانة" تطلق مبادرة تحسين "التَّشوُّه البَصَري" في المشاعر المقدسة

لإزالة المظاهر غير الحضارية وتعزيز الوعي والسلوك

أطلقت شركة كِدانة للتنمية والتطوير، مبادرة تحسين "التَّشوُّه البصري" في المشاعر المقدسة، والتي تُعنى بإزالة جميع المظاهر غير الحضارية، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والحفاظ على البيئة وحماية المرافق العامة، وتوعية العاملين في المشاعر المقدسة.

ويشارك في المبادرة، التي تَتَواكب مع برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030، جميعُ القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في المشاعر المقدسة، وتهدف إلى تقليص عناصر التَّشوُّه البصري عن طريق إزالة مخلفات البناء، وتحسين مظهر حاويات النفايات، وإزالة اللوحات التجارية المخالفة والكتابات على الجدران والمظلات والهناجر الحديدية المخالفة، وتَقلِيمِ الأشجار، ووضع الحواجز العازلة على مواقع البناء، وتسوير أراضي الفضاء واستغلالها كمساحات إعلانية، إلى جانب تنفيذ حملات للشراكة المجتمعية للمشاركة في إزالة بعض هذه العناصر، وتنفيذِ مشاريع تحسين عمراني لمحاور الحركة في الطرق الرئيسة.

يُذكر أنَّ شركة كِدانة للتنمية والتطوير تأسست عام 1441هـ، بموجب الأمر الكريم رقم 36674، وهي شركة مُساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، وتُـمثِّل ذراعها التنفيذي الـمَعنِي بتطوير المشاعر المقدسة.