نادي الاتحاد يُبرم اتفاقية مع "تويتر".. وبخش: رافد مهم لتغذية النادي

أعلن نادي الاتحاد، إبرام اتفاقية مع موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، في خطة تهدف للاستفادة من المحتوى الإعلامي الذي ينتجه المركز الإعلامي بنادي الاتحاد لمصلحة خزينة النادي.. جاء ذلك خلال فعالية "تويتر فرونتس" التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشف "تويتر" عن تعاونه مع 16 ناشرًا لتقديم محتوى الفيديو المميز، ويمنح ذلك المعلنين مزيدًا من الفرص لعرض رسائلهم للجمهور خلال عرض الفيديو المميز على "تويتر".

من جانبه، أعرب مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد المهندس يحيى بخش، عن سعادته الغامرة بالتوقيع مع منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ معتبرًا ذلك تتويجًا لجهود أعضاء منظومة العمل الداخلية بالنادي ممثلة في إدارة النادي، مرورًا بإدارة الاستثمار، وانتهاءً بالفريق الإعلامي المميز الذي يحرص دائمًا على وضع المشجع الاتحادي في الحدث أولًا بأول.

وقال "بخش" في حديث خاص لصحيفة "سبق": إنه من دواعي سرورنا في المركز الإعلامي، أن يصبح المحتوى الذي نقدمه، أحد الروافد التي تغذي النادي ماليًّا، والتوقيع مع منصة عالمية مثل "تويتر" يجسد مدى التفاعل الكبير الذي يحظى به المحتوى الذي يقدمه المركز الإعلامي في قنوات التواصل الاجتماعي عمومًا و"تويتر" خصوصًا؛ كونها الأبرز في تداول كل ما يختص بالرياضة في الوقت الراهن.

واختتم "بخش" حديثه بتقديم الشكر للجميع؛ ابتداءً بإدارة النادي بقيادة المهندس لؤي هشام ناظر، وإدارة الاستثمار ممثلة في الأستاذ خالد أمين تميرك، وكافة أعضاء فريق عمل المركز الإعلامي؛ متمنيًا للمركز المزيد من الازدهار والتقدم، وأن يستمر في تغذية المشجع بكل ما يحتاج من معلومات؛ سواء مصورةً أو محررة، إلى جانب غدوه الآن رافدًا ماديًّا لتغطية مصروفات النادي.