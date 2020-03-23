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لليوم الثاني على التوالي.. في المنطقة الأكثر إصابة بالبلاد

تراجع وفيات كورونا بإيطاليا.. تسجيل 320 وفاة جديدة في لوميارديا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أنه تم تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في لوميارديا الإيطالية، ما يمثل استمرارًا لتراجع وتيرة الوفيات بالعدوى في المنطقة الأكثر إصابة في البلاد.

وقال المصدر الذي لديه وصول إلى البيانات الجديدة الخاصة بالمنطقة، أن عدد المتوفين تجاوز نقطة 3770 شخصًا.

وأضاف المصدر أن عدد المصابين في هذه المنطقة، التي تعتبر الأكثر تضررًا في إيطاليا جراء الفيروس وتشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو، ارتفع بواقع 1550 حالة ووصل إلى مستوى 28760.

وتشير إحصائية الاثنين إلى وجود تراجع في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس في لومبارديا لليوم الثاني على التوالي، وبعد أن سجلت في الجمعة الماضي 380 حالة جديدة والسبت 546 حالة، رصدت أمس الأحد 360، في أول انخفاض لهذه الحصيلة استمر اليوم.