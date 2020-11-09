بعد هزيمته لترامب.. "بايدن" يعلن تشكيل مجلس استشاري للتصدي لكورونا

سيرأسه الجراح العام السابق الدكتور فيفيك مورثي

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن تشكيل مجلس استشاري، يضم مجموعة من الأطباء والعلماء؛ وذلك للتصدي لوباء كوفيد-19.

وسيرأس المجلس الاستشاري الانتقالي لوباء فيروس كورونا -وفقًا لبيان صادر عن الفريق اليوم- الجراح العام السابق الدكتور فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الدكتور ديفيد كيسلر، والأستاذ المساعد بجامعة ييل مارسيلا نونيز-سميث. كما تعمل الدكتورة بيث كاميرون والدكتورة ريبيكا كاتز مستشارتَين لعملية الانتقال بشأن وباء كوفيد-19، وستعملان بشكل وثيق مع المجلس الاستشاري.

وأوضح البيان أن الرؤساء المشاركين وأعضاء المجلس يعملون كمستشارين لبايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وفريق العمل.

من جهته، أكد الرئيس المنتخب جوزيف بايدن في بيان أن التعامل مع وباء فيروس كورونا سيكون من أهم المعارك التي ستواجهها إدارته، مشيرًا إلى أنه سيتابع أبرز المستجدات بمساعدة العلماء والخبراء في هذا الشأن.

وقال: "المجلس الاستشاري سيساعد في تشكيل طريقتي لإدارة زيادة عدد الإصابات المبلَّغ عنها، وضمان فاعلية وأمان اللقاحات، والتأكد من توزيعها بكفاءة وبصورة منصفة ومجانية، وحماية السكان المعرضين للخطر".

ومن المقرر أن يجتمع بايدن بالمجلس الاستشاري اليوم؛ وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.