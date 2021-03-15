إيداع معاشات شعبان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

شملت المساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.