الجهات المعنية تتابع وفاة مواطنة معلقة بقطعة قماش داخل غرفتها

التحقيقات متواصلة لحين إحالة القضية إلى النيابة العامة

تتابع الجهات المعنية بإحدى المحافظات جنوب السعودية وفاة مواطنة عشرينية، وُجدت متوفاة داخل غرفتها يوم أمس، وكانت معلقة بقطعة قماش حول رقبتها، وأغلقت غرفتها من الداخل.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بإحدى المحافظات جنوب السعودية مساء أمس الخميس بلاغًا، يفيد بالعثور على مواطنة (24 عامًا) داخل غرفتها بمنزلها متوفاة بعد كسر باب غرفتها.

وعند انتقال الجهات المعنية وُجدت معلقة بقطعة قماش، وقد التف حول عنقها. وباشر الهلال الأحمر والدفاع المدني الحادثة، والجهات الأمنية موقع البلاغ، فيما لا تزال الجهات الأمنية تحقق في القضية تمهيدًا لإحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.