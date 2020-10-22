120 مهندساً وفنياً لضبط النظام الصوتي للحرم المكي

تغذية شبكة الصوت المكوّنة بأكثر من 6 آلاف سماعة

يعمل أكثر من 120 مهندساً وفنياً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إدارة النظام الصوتي للحرم المكي بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت المكوّنة بما يزيد عن ستة آلاف سماعة، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.

وذكر مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، محسن السلمي، أن الإدارة تشرف على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية، أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى.

وأشار "السلمي" إلى أن النظام الصوتي ينقل صوت المؤذن والإمام في الصلوات الخمس، والتقاط الصوت يتم من خلال لواقط بحساسية متطورة، تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف، وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي.