"الرشيدي" يحتفل بزواج ابنيْه

في ليلة سادها الحب والوفاء، احتفل الشيخ ناصر سالم الرشيدي، بزواج ابنيْه الشابين (عبدالمجيد، وعبدالإله)، وسط حضور جمع غفير من محبي العائلة والأهل والأقارب.

وأعرب والد العريسين أن فرحته لا تُوصف خاصة بوجود الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوه فرحته بنجليْه.