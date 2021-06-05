الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة منذ بداية الصيف بـ48.6 مئوية

كشف المركز الوطني، عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم السبت، منذ بداية الصيف، في الأحساء بـ48.6 درجة مئوية في الظل.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الأحساء تتخطى حاجز 47 درجة، وتسجل فوق المعدل 48.6، في الظل كأعلى ‎درجة حرارة منذ بداية الصيف".