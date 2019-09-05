أولى رحلات مبادرة "إياب" تغادر مطار "محمد بن عبدالعزيز" الدولي بالمدينة

تشارك فيها الجوازات لتسهيل إجراءات سفر ومغادرة ضيوف الرحمن آليًا

غادرت أولى رحلات مبادرة "إياب" عبر جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, أمس الأربعاء، والتي تشارك فيها المديرية العامة للجوازات بهدف تسهيل إجراءات سفر ومغادرة ضيوف الرحمن آليًا.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، أنه تزامنًا مع تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، حرصت جوازات المنطقة بتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وبتقنيات متطورة.

وبيّن "المطيري" أنه تم تفعيل نظام الحج على أجهزة "بنان" والتي تهدف لتطبيق تسديد خروج الحجاج كمرحلة أولى خلال حج هذا العام ١٤٤٠هـ والذي يركز على المرونة والسرعة لمغادرة ضيوف الرحمن.

ومن جانب آخر أكد مدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المكلف العميد فواز بن قالط الفقير أنه تم تجهيز الصالات بمنصات الاستقبال الحديثة المزودة بأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة "بنان" وكذلك الحقائب المتنقلة.