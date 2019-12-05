50 مبادرة نوعية لـ"صحة القنفذة" بمشاركة 500 متطوع على مستوى المحافظة

تطلق صحة القنفذة وبرعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور أحمد العمري ٥٠ مبادرة تطوعية نوعية، بمشاركة خمسمائة متطوع على مستوى محافظة القنفذة ومراكزها يقوم بتنفيذها مستشفيات القنفذة الخمسة ومراكزها الصحية بالتعاون والشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي بالنيابة حسن العيسي، أن هذه المبادرات ستنفذ داخل المنشآت الصحية وخارجها للوصول لأكبر شريحة تستفيد من هذه المبادرات، مشيراً إلى أن هناك مبادرات نوعية متنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع وتهتم هذه المبادرات بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.