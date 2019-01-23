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"زاخاروفا" أشارت إلى استفزازات تشكل خطرًا على "حميميم"

موسكو تحذر ممّا وصفته بـ"تدهور سريع للأوضاع في إدلب"

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حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأربعاء)، من أن "الوضع يتدهور سريعًا في محافظة إدلب السورية"؛ حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد.

واعتبرت "زاخاروفا" أن "المنطقة تخضع الآن لسيطرةٍ شبه كاملة لجبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)".

وأشارت إلى أن استمرار الاستفزازات يشكل خطرًا على المدنيين وعلى العسكريين السوريين وقاعدة حميميم الجوية الروسية.