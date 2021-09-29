"شرطة الشرقية" تحدِّد هوية شخص خالف الذوق العام في مقطع فيديو

تمكّنت الجهات الأمنية من إحضاره وتطبيق عقوبة المخالفة بحقه

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن من تحديد هويته وإحضاره، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.