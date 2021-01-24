محرّكها قد يتوقف.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة لاند روفر ديسكفري 2021

لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة وتوقفها أثناء القيادة

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء 50 مركبة لاند روفر "DISCOVERY"، موديل 2019 – 2021؛ لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة؛ قد يؤدي إلى توقف المحرّك عن العمل في أثناء القيادة؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة، على صفحتها الرسمية بمنصّة تويتر، بالتحقّق من شمول رقم المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لاستبدال المسمار مجاناً.

وزارة التجارة استدعاء

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24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442 12:42 PM

لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة وتوقفها أثناء القيادة

محرّكها قد يتوقف.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة لاند روفر ديسكفري 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، استدعاء 50 مركبة لاند روفر "DISCOVERY"، موديل 2019 – 2021؛ لاحتمالية تلامس مسمار تأريض البطارية مع هيكل المركبة؛ قد يؤدي إلى توقف المحرّك عن العمل في أثناء القيادة؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة، على صفحتها الرسمية بمنصّة تويتر، بالتحقّق من شمول رقم المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الوكيل لاستبدال المسمار مجاناً.

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