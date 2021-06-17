ممشى وشارع للفن وأكلات شعبية تحتضنها قرية جازان التهامية.. هنا التفاصيل

بلدية بيش وقّعت مؤخرًا عقد تشغيلها مع إحدى الشركات المتخصصة

سعت بلدية محافظة بيش إلى إنشاء سوق العشش الذي يحاكي القرية التراثية في مدخل المحافظة بمنطقة جازان، وعلى مساحة 18 ألف متر مربع، والتي تعد من المشروعات الاستثمارية؛ حيث وقّعت مؤخرًا عقد تشغيلها مع إحدى الشركات المتخصصة.

وتعدّ القرية التهامية أحد معالم السياحة التراثية التي تجمع بين أصالة الضيافة التهامية الجيزانية، وتحتوي على مطاعم ومواقع تهدف إلى تعزيز الطلب على المأكولات الجيزانية التقليدية الشعبية الأصيلة في أجواء تجمع البيئة التهامية الأصيلة، والتي تجعل تجربة تناول الطعام لديك مميزة جدًّا وفريدة من نوعها.

وتهامة منطقة تاريخية تعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، وهي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر بين أقاليم الحجاز واليمن غرب شبه الجزيرة العربية.

ومن هذا التاريخ الراسخ تقوم فلسفة القرية التهامية على توفير مكان مناسب غني بالتاريخ والتراث وغني بوجبات تهامة جازان التقليدية اللذيذة التي يعدّها طهاة خبراء تحت إشراف المتخصصين في المأكولات الشعبية الجيزانية الأصيلة التي تتميّز بالمأكولات البحرية والأسماك التي تشتهر بها المنطقة والذرة الرفيعة من بيش، وعدد من الوجبات المختلفة، والذي يمتاز بموقعه على الطريق الدولي جدة- جازان ويقع في شمال محافظة بيش.

وتقع القرية بمدخل محافظة بيش على الشارع العام الدرب - بيش، وهي أحد المشاريع الاستثمارية التي طرحتها البلدية مؤخرًا، وشكّلت متحفًا أضاف بعدًا تاريخيًّا وأثريًّا للقرية كتراث المنطقة العريق.

وأوضح مشغل قرية جازان التهامية حسن مهارش، أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل سوق العشش، وأن القرية تتكوّن من عدة مرافق، وتضم شارعًا للفن وممشى ومساحة مخصّصة لاستقبال المهرجانات مثل البن والفل والمانجو، وسيتم منح الأسر المنتجة مواقع مجانية لتقديم منتجاتهم.