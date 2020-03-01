"إطفاء الحرس الوطني" يستهدف المنسوبين وأبناءهم لتعزيز الثقافة والتوعية

شاركت وحدات الإطفاء بوزارة الحرس الوطني في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار "السلامة أولاً"؛ وذلك لتعزيز ثقافة السلامة لدى منسوبي الوزارة.
وأقامت أيضًا الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة في المراكز الثقافية الترفيهية بالمدن السكنية للوزارة بمدينة الرياض.
كما تواصلت جهود منسوبي وحدات الإطفاء بزيارة المدارس لتعزيز ثقافة السلامة لدى طلاب مدارس إسكان الوزارة.وزارة الحرس الوطني الدفاع المدني اليوم العالمي للدفاع المدني الرياض
بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. تحت شعار "السلامة أولاً"
شاركت وحدات الإطفاء بوزارة الحرس الوطني في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار "السلامة أولاً"؛ وذلك لتعزيز ثقافة السلامة لدى منسوبي الوزارة.
وأقامت أيضًا الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني عددًا من الفعاليات بهذه المناسبة في المراكز الثقافية الترفيهية بالمدن السكنية للوزارة بمدينة الرياض.
كما تواصلت جهود منسوبي وحدات الإطفاء بزيارة المدارس لتعزيز ثقافة السلامة لدى طلاب مدارس إسكان الوزارة.