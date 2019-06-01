خريطة الإنذار المبكر تكتسي بالتنبيهات .. أمطار وغبار وسماء غائمة

حالات مناخية متفرقة تشمل معظم المناطق وتتواصل حتى مساء السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم السبت، تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً لكل من تبوك والشرقية والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم لحالة أتربة مثارة مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات عدة بهذه المناطق فيما تتركز في المدينة المنوّرة بمحافظات: الحناكية والعلا والعيص وبدر وينبع، وبدأت من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وتشمل في مكة المكرّمة: الجموم والخرمة والكامل وتربة وخليص حيث بدأت من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءً، فيما تبدأ الحالة في القنفذة والليث من الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه آخر أفادت "الأرصاد" بتعرُّض كل الحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية وحائل والرياض ونجران والقصيم من لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة في الرياض: الدوادمي والسليل والعاصمة الرياض وعفيف ووادي الدواسر من التاسعة صباحاً ولمدة 12 ساعة.

ونبّهت الهيئة بشكل متقدم كل من مكة المكرّمة والباحة وجازان ونجران لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من محافظات: أضم والطائف وميسان والعرضيات والقنفذة بدءاً من الثانية عشرة ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة العامة للأرصاد بتعرض كل من: مكة المكرّمة والرياض والمدينة المنوّرة وتبوك لحالة سحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة في مكة المكرّمة محافظات: العاصمة المقدّسة والكامل والبحرة وجدة وخليص، بدءاً من الثانية عشرة ظهراً حتى السادسة مساءً، فيما تشمل في الرياض كلاً من السليل ووادي الدواسر من الواحدة حتى التاسعة مساءً، بينما تشهد محافظات: الحناكية والعيص والمدينة المنوّرة والمهد ووادي الفرع وينبع بمنطقة المدينة المنوّرة، الحالة بدءاً من الثانية ظهراً حتى الواحدة من صباح غد الأحد.