الاتفاق يخسر خدمات "الكويكبي".. لمدة تصل إلى 4 أسابيع

تعرض محمد الكويكبي لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القـدم إلى تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية؛ بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي في تويتر، اليوم الأحد.


وسيحتاج الكويكبي من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع مجددًا للفحوصات والاختبارات النهائية للدخول في التدريبات الجماعية.

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21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 04:30 PM

الاتفاق يخسر خدمات "الكويكبي".. لمدة تصل إلى 4 أسابيع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعرض محمد الكويكبي لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القـدم إلى تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية؛ بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للنادي في تويتر، اليوم الأحد.


وسيحتاج الكويكبي من 3 إلى 4 أسابيع للعلاج والتأهيل قبل الخضوع مجددًا للفحوصات والاختبارات النهائية للدخول في التدريبات الجماعية.

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