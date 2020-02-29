الأسهم الأمريكية: ستاندرد اند بورز يتكبد أكبر خسارة منذ أزمة 2008

بفعل المخاوف المتنامية من فيروس كورونا

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي، الجمعة، ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، رغم تقلص خسائر الأسهم في ختام الجلسة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة، ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.