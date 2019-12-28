"الانضباط": رفض احتجاج ضمك ضد الأهلي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها الاحتجاج المقدَّم من فريق ضمك ضد فريق الأهلي.
وقالت اللجنة: "قدَّم نادي ضمك ضد النادي الأهلي بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب باسم صالح عطاالله البقي في المباراة التي أُقيمت بين فريقَي النادي الأهلي ونادي ضمك بتاريخ 19/ 12/ 2019م".
وأضافت اللجنة: "تمت دراسة القرار، وتقرر:
أولاً: قبول احتجاج نادي ضمك من الناحية الشكلية.
ثانيًا: رفض احتجاج نادي ضمك من الناحية الموضوعية.
ثالثًا: مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
رابعًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة الـ(139) من اللائحة".ضمك الأهلي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها الاحتجاج المقدَّم من فريق ضمك ضد فريق الأهلي.
وقالت اللجنة: "قدَّم نادي ضمك ضد النادي الأهلي بسبب عدم أهلية مشاركة اللاعب باسم صالح عطاالله البقي في المباراة التي أُقيمت بين فريقَي النادي الأهلي ونادي ضمك بتاريخ 19/ 12/ 2019م".
وأضافت اللجنة: "تمت دراسة القرار، وتقرر:
أولاً: قبول احتجاج نادي ضمك من الناحية الشكلية.
ثانيًا: رفض احتجاج نادي ضمك من الناحية الموضوعية.
ثالثًا: مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
رابعًا: القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة الـ(139) من اللائحة".