عن بعد .."تقنية صامطة " تنظم محاضرة "العمل الحر وريادة الأعمال "

استهدفت 100 متدرب من خريجي الكلية

نظمت الكلية التقنية بصامطة ممثلة في مكتب التنسيق الوظيفي وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بجازان محاضرة بعنوان ( العمل الحر وريادة الأعمال ) قدمها المهندس : نبيل بن عبدالله زيدان ، وبحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس علي بن حسين بشبش ومدير مكتب التنسيق الوظيفي عبدالمجيد بن هادي مدخلي ورئيس قسم الحاسب المهندس عدنان بن حسن حكمي ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد بن محمد مباركي.

وتفصيلاً.. أقيمت المحاضرة على مسرح الكلية وحضور افتراضي عن بعد وذلك ضمن برامج اليوم العالمي لريادة الأعمال والتي تنفذ خلال الفترة من 17-18 / 11 / 2020 م ، استهدف اللقاء أكثر من 100 متدرب من متدربي التدريب التعاوني ( الخريجين ).

يشار إلى أنه سيقام يوم غد الخميس اللقاء الأول عند الساعة العاشرة صباحاً (فكرة إنشاء مشروع) ينفذه محمد بن هادي عريشي رئيس قسم التقنية الإدارية ، واللقاء الثاني عند الساعة الحادية عشرة صباحاً (دعم رواد ورائدات الأعمال) ينفذه سعود بن بجاد البقمي مدير بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.



