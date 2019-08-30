"العواد".. من "الإعلام" إلى حماية "حقوق الإنسان" في السعودية

تدرَّج في مناصب حكومية عدة كان آخرها مستشارًا بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا بتعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير خلفًا للدكتور بندر بن محمد العيبان الذي عُيِّن مستشارًا بالديوان الملكي.

وشغل "العواد"، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة ورك البريطانية، مناصب عدة؛ إذ كان يعمل مستشارًا في الديوان الملكي (2018-2019)، ووزيرًا للإعلام (2017-2018)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا 2015-2017، ومستشارًا للشؤون الاقتصادية والمالية بمكتب ولي العهد (2015-2017)، ومستشارًا لأمير الرياض (2010-2013)، ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير قوانين وإجراءات الاستثمار في السعودية لتشجيع الاستثمار (2004 - 2010)، ونائبًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار في الفترة نفسها.

وترأس "العواد" وفد السعودية المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمها السعودية مع مختلف دول العالم، وترأس فريق السعودية المتخصص بالمنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية.

وتعد هيئة حقوق الإنسان السعودية هيئة حكومية، أُنشئت في عام 2005م، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتعد الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بتخصصها.

ورفع الدكتور عواد بن صالح العواد بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام إلى ما يرقى بعمل الهيئة تحقيقاً لرؤى مقامه الكريم لهذا القطاع الحيوي المهم.

وأكد أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تطورًا لافتاً بفضل ما تجده من دعم من القيادة الرشيدة أيدها الله ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره .