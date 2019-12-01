بدر بن عبدالله مشيداً بمصمّم شعار "مجموعة العشرين": "كفو يا محمد"

الحواس: فخورٌ جداً بأن أُتيحت لي الفرصة شكراً للثقة الكريمة بأبناء الوطن

أشاد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بالمصمّم محمد الحواس؛ الذي صمّم شعار رئاسة المملكة مجموعة العشرين.

وقال الوزير عبر حسابه في "تويتر": كفو يا محمد مبدع من مبدعي #وزارة_الثقافة.

وفي وقت سابق، اليوم، قال الحواس؛ عن التصميم: فخورٌ جداً بأن أُتيحت لي فرصة تصميم شعار رئاسة المملكة مجموعة العشرين شكراً للثقة الكريمة بأبناء الوطن.. وشكراً لوزارة الثقافة التي قدّمتني لهذه الفرصة العظيمة.

وبدأت المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم 1 ديسمبر 2019م، رئاستها مجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من عام 2020 وصولاً إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020م.

وأشادت رئاسة المملكة مجموعة العشرين بجهود اليابان، وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019م، وتؤكّد مواصلتها دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.

وتعليقًا على تولي رئاسة مجموعة العشرين صرَّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائلاً: "تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل".

وأضاف سمو ولي العهد: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وإفريقيا وأوروبا.. وباستضافة المملكة مجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نؤمن بأنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا دُول العالم في المملكة".