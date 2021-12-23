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خلال الفترة من 13-15 يناير المقبل على هامش السوبر الإسباني

السعودية تستضيف مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات الآسيوية

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تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13-15 يناير المقبل، مؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية، وذلك على هامش كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها العاصمة الرياض.



وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور - مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - والذي يشهد مشاركة عدد من أفضل الخبراء بكرة القدم في آسيا والعالم.



من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، أن استضافة المملكة لمؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات المحلية والإقليمية 2022 تعكس المكانة التي وصلت لها المملكة على مستوى احتضان أكبر المناسبات الرياضية في السنوات الأخيرة.



وثمن القاسم الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، والذي كان من ثمراته استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.



ووجه الأمين العام للاتحاد السعودي جزيل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على الجهد والدعم الكبيرين في تسخير كل الإمكانيات من أجل الارتقاء بالكرة السعودية لتصبح المملكة وجهة عالمية لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية إقليمياً وعالمياً.



وأشار القاسم إلى أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل وجه بتسخير كافة الإمكانيات لاستضافة المؤتمر وإظهاره بالشكل الذي يعكس صورة المملكة على غرار كافة الفعاليات الرياضية الأخيرة التي أحدثت صدى عالمياً واسعاً.