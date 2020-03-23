لمنع تفشي كورونا.. إطلاق سراح آلاف المساجين في الولايات المتحدة

من المجرمين غير الخطرين وكبار السن ومن يعانون من خطر صحي

أطقلت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية، سراح آلاف المساجين؛ في محاولة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في السجون.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" اليوم الاثنين، أن السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالون يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنّون والذين يعانون من أمراض.

وبحسب "روسيا اليوم"، نقلت الصحيفة عن قاضي القانون الإداري في ولاية أوهايو، برندان شيهان قوله: "نحن لا نفتح أبواب السجون ولا نسمح للمساجين بالمغادرة، وإنما نبحث عن المجرمين غير الخطرين، الذين ارتكبوا جرائم بسيطة، وننظر في الحالات التي تعاني من خطر صحي كبير".

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد، ارتفاعًا هائلًا وغير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"؛ حيث ازدادت هذه الحصيلة بواقع أكثر من 8 آلاف حالة؛ مما رفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى 32356 مصابًا.