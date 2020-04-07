أسعار النفط ترتفع بنسبة 2.27 % و"برنت" قرب الـ 34 دولاراً

نفط خام غرب تكساس ارتفع أيضاً وبلغ 26.75 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، صباح اليوم، بمقدار 0.75 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.27%؛ ليصل إلى 33.80 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.67 سنت، أو بما يعادل نسبة 2.57%؛ ليبلغ 26.75 دولار أمريكي.