شاهد.. نائب أمير مكة يتجول بين جموع الحجيج بعرفات

قبيل نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة

تجّول نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بين جموع الحجيج في مشعر عرفات، واطلع على الخدمات التي تقدمها لهم الجهات.

وأظهرت الصور التي بثتها إمارة منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وهو يتجول في مشعر عرفات، قبيل نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة بعد أن أدوا الركن الأكبر في الحج، وهو الوقوف بعرفة، وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم من كل الجهات.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 07:26 PM

قبيل نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة

شاهد.. نائب أمير مكة يتجول بين جموع الحجيج بعرفات

عبدالرزاق البجالي

بعثة المشاعر المقدّسة

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تجّول نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، بين جموع الحجيج في مشعر عرفات، واطلع على الخدمات التي تقدمها لهم الجهات.

وأظهرت الصور التي بثتها إمارة منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وهو يتجول في مشعر عرفات، قبيل نفرة الحجيج إلى مشعر مزدلفة بعد أن أدوا الركن الأكبر في الحج، وهو الوقوف بعرفة، وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم من كل الجهات.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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