تعرّف على بطاقة الحج الذكية..

10

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 01:01 AM

تعرّف على بطاقة الحج الذكية..

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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