"أخضر 16 عاماً" يبدأ الإعداد لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة اليكانتي الإسبانية، والذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

ويفتتح المنتخب السعودي بعد غدٍ الخميس مبارياته الودية ضمن معسكره في إسبانيا بمواجهة منتخب السويد، يلي ذلك لقاؤه لمنتخبي المجر والتشيك على التوالي.

