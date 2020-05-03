"كورونا" يصيب 335 هولندياً جديداً ويقتل 69

عدد الإصابات يرتفع إلى 40.571

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 335 حالة إلى 40571.

وأفاد المعهد الوطني للصحة، بتسجيل 69 وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5056، وفقاً لـ"رويترز".

وتشدد السلطات على أن العدد الفعلي للإصابات أعلى على الأرجح لعدم خضوع جميع المشتبه بإصابتهم لاختبارات.