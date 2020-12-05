"الصحة": تسجيل 190 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 324 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالة.