الأمن الأميركي يعجز عن فك الرقم السري لهاتفي منفذ واقعة فلوريدا

المدعي العام: التحقيق يعتبر مسألة أمنية قومية ذات أولوية قصوى

طلب مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي"، في وقت مبكر من هذا الشهر، من شركة "آبل" المساعدة في استخراج بيانات من جهازي "أيفون" للطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي وقتل ثلاثة طلاب أميركيين.

وعجز المحققون بحسب صحف أمريكية عدة عن فك الرقم السري للجهازين، وهما من طراز "أيفون 7" و"أيفون 5"، وبالتالي عجزوا عن الوصول إلى البيانات المخزنة بالجهازين.

وحصل "إف بي آي" على تفويض من المحكمة لتفتيش الهاتفين، وقد أُرسل الجهازان إلى مختبره في كوانتيكو في ولاية فرجينيا.

من جهته، قال المدعي العام في رسالة للمحكمة: نعتبر التحقيق مسألة أمنية قومية ذات أولوية قصوى.

وطلب مسؤولو "إف بي آي" المساعدة من أجهزة اتحادية أخرى وخبراء آخرين لفك الرقم السري للجهازين. كما حاول المحققون تخمين الرقم السري، ولكن لم تنجح تلك الجهود .