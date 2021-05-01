"الصحة العالمية" تمنح لقاح موديرنا ترخيصاً للاستخدام الطارئ

خبراؤها توصلوا إلى أن فاعليته 94.1%

أعطت منظمة الصحة العالمية أمس ترخيصاً للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي حصلت لغاية اليوم من المنظمة الأممية على هذه الإجازة، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأفادت المنظمة في بيان بأن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم؛ خلص إلى أن لقاح موديرنا فعّال بنسبة 94,1 في المئة.

وأضافت أن هذا اللقاح سيضاف إلى القائمة المتزايدة للّقاحات المرخّصة من قبل منظمة الصحة العالمية باستخدامها في الحالات الطارئة.

ولقاح موديرنا مرخص له منذ أشهر في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تكمن في

أن هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظمة الأممية، كما أنها تسمح بضم هذا اللقاح إلى سلة اللقاحات التي يوفرها برنامج "كوفاكس" للدول الفقيرة.

واللقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت موديرنا في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية هي: فايزر-بايونتيك، ولقاحا أسترازينيكا المصنعان في الهند وكوريا الجنوبية، وجونسون أند جونسون.