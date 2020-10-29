"آركو": استهداف المملكة بصواريخ بالستية انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية

قالت إنها هجمات عشوائية تؤدي لإصابة مدنيين وتدمير أعيان مدنية

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) استهداف عدد من المدن السعودية بصواريخ بالستية وطائرات مفخخة بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

ولفتت "آركو" -في بيان لها حصلت "سبق" على نسخةٍ منه- إلى أن الاعتداءات على المدنيين في المدن السعودية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق والأعراف الدولية.

وجاء نص البيان: "تابعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بقلق بالغ الاعتداءات المتكررة على عدد من المدن السعودية بصواريخ وطائرات مفخخة بدون طيار؛ مما قد ينجم عنها تداعيات إنسانية خطيرة على المدنيين؛ حيث إنها هجمات تُطلق بطريقة عشوائية تؤدي لإصابة مدنيين وتدمير أعيان مدنية؛ دون تمييز؛ مما يعتبر انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ونخص بالذكر منه ما أكد عليه البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربع (المادة 48 من البروتوكول الأول والمادة 13 من البروتوكول الثاني) التي تنص على التمييز بين المقاتلين والمدنيين والأعيان المدنية".

وتستنكر الأمانة العامة للمنظمة العربية هذه الهجمات المتعمدة التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والعهود والمواثيق الدولية.