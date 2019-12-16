المملكة تترأس اجتماع فريق خبراء الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة

"العمري" يؤكد ضرورة توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تنفيذ الأهداف

بدأت، اليوم، بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري، وبمشاركة الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير الدكتور قيس العزاوي.

وقال "العمري" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: الاجتماع مخصص لمناقشة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز اهتمام ومشاركه الإعلام العربي بقضايا التنمية المستدامة التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب عام 2017 استجابة للحاجات المتنوعة للدول الأعضاء.

وأضاف: قطاع الإعلام يعد شريكاً فعالاً في التنمية المستدامة؛ لأنه القطاع الأساسي الذي يربط الحكومات بالشعوب في المنطقة العربية، مبيناً أن قطاع الإعلام سيكون له دور كبير في التحفيز والمراقبة وإعداد التقارير عن الأخطار التي تواجه المجتمعات وتعليم أفراده المهارات والمعتقدات والسياسة التنموية.

وشدد على أهمية استخدام وتوظيف منصات وشبكات التواصل الاجتماعي في الإسهام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الإعلامي.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية الدكتور قيس العزاوي، أهمية توحيد الخطاب العربي بالخارج، مشدداً على ضرورة بناء الذات الإعلامية العربية من جديد حتى يمكن التوجه إلى الخارج بخطاب إعلامي عربي مؤثر.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وضرورة تهيئة خبراء إعلاميين عرب لديهم القدرة على بناء خطاب إعلامي عربي يفهمه العالم الخارجي خاصة في ظل وجود تشويه متعمد للقضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية.

من جهته، قال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض الدكتور فوزي الغويل: الاجتماع يأتي استكمالاً للنتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأول للفريق، حيث تضمنت التوصيات الصادرة عنه تكليف لجنة مصغرة منبثقة عن الفريق الأساسي يُسند إليها مهمة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات يهدف إلى ترجمة المحاور والأفكار الواردة في الخطة إلى مجموعة من الأنشطة والبرامج القابلة للتنفيذ خلال المرحلة القادمة؛ لتعزيز العمل الإعلامي العربي في مجال التنمية المستدامة بما يخدم أهداف الخطة ويجعلها أكثر فعالية.

وقام أعضاء اللجنة المصغرة خلال الاجتماع بعرض المسودة النهائية لمشروع برنامج العمل الذي أعدته بتكليف من الفريق، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تلقتها من الجهات المعنية بالدول الأعضاء؛ وذلك لمناقشتها تمهيداً لعرضها على الدورة العادية "12" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب للبت فيها، ومن ثم رفعها إلى وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم القادم.