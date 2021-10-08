أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين

وجه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات للحدّ من آثار السيول

تابع أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز، تداعيات التقلبات الجوية والحالة المطرية التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها مساء اليوم.

ووجّه الجهات المعنية ومحافظي المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للحدّ من آثار الأمطار والسيول.



كما اطمأنَّ على أوضاع المواطنين والمقيمين والتدابير المتَّبعة.