"واتساب" تعلن عن وصول أحدث خدماتها لـ40 مليون مستخدم جدد

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر، عن وصول أحدث خدماتها الثورية إلى أكثر من 40 مليون مستخدم جدد.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتساب" حصلت على الموافقة التنظيمية من السلطات الهندية لاستخدام تقنية "واتساب باي" للدفع الذكي لأكثر من 40 مليون مستخدم في الهند.

وتستند تقنية "واتساب باي" الجديدة على نظام واجهة المدفوعات المحددة، التي يستخدمها نحو 20 مليون مستخدم في الهند بصورة تجريبية.

ورغم الرقم الكبير؛ فإنه لا يشكل الآن إلا نسبة 8% من قاعدة مستخدمي "واتساب" البالغ عددهم 500 مليون مستخدم في الهند.

وستنافس بتلك الطريقة خدمةَ "واتساب" للدفع الذكي مع خدمات المدفوعات الرقمية الأخرى مثل "جوجل باي" أو "فون بي" أو "باي تي إم".

يُذكر أنه سبق أن أطلقت "واتساب" خدمة المدفوعات الرقمية في البرازيل، ثاني أكبر أسواقها في العالم.