اختتام الأنشطة الطلابية بمتوسطة الإحسان بأبها

تم تكريم المتميزين في مختلف المجالات

احتفلت متوسطة الإحسان بأبها اليوم باختتام أنشطتها للعام الدراسي الجاري، وتكريم المتميزين في مختلف المجالات، بحضور مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم عسير محمد مانع آل يحيى وعدد من أولياء أمور الطلاب.

تضمن الاحتفال كلمة لقائد المدرسة عبدالعزيز الأحمري أكد من خلالها أن المدرسة نفذت منظومة متكاملة من البرامج والمناشط على مدار العام في مجالات علمية وثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية، بهدف إثراء خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، منوهاً بجهود منسوبي المدرسة من الإداريين والمعلمين، وتعاون أولياء أمور الطلاب.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج المدرسة، فيما قدم الطلاب عروضاً مسرحية ومشاهد متنوعة وفقرات إلقائية وأخرى وطنية، فيما جرى تكريم المعلمين والطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين في الأندية ومجالات النشاط.



