الاتفاق ينجح باستعادة نغمة الانتصارات من بوابة العدالة

في افتتاح الجولة 8 من الدوري

نجح فريق الاتفاق في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر أربع جولات بعدما تغلب على نظيره العدالة بهدف دون رد، ملحقاً الهزيمة الثالثة على التوالي بضيفه في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الاتفاق رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا، فيما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.

تأخر التهديد الأول للاتفاق على مرمى العدالة حتى الدقيقة 15 عندما تبادل الثلاثي الكويكبي وروجيريو وسليمان دوكارا الكرة بتمريرات قصيرة وصلت إلى الأخير على حدود منطقة الجزاء والذي سدد كرة مباغتة كان لها الحارس بالمرصاد، واقترب أصحاب الضيافة من افتتاح التسجيل في الأنفاس الأخيرة للشوط حين عكس الكويكبي كرة مثالية وصلت إلى سليمان دوكارا، ورغم غياب الرقابة عنه إلا أنه تابعها برأسه خارج الخشبات الثلاث.

ولاح الأمل للاتفاق عندما احتسب الحكم النرويجي ركلة جزاء في مصلحته، إثر إعاقة صالح القميزي داخل المنطقة أسند تنفيذها إلى البرازيلي روجيريو، لكن الأخير سدد كرة ضعيفة تمكن الحارس التونسي من التصدي لها في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الأول.

كاد الضيوف مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 أن يباغتوا الاتفاق بهدف حينما انسل تشارلز أندريا خلف المدافعين وواجه المرمى قبل أن يسدد كرة قوية أبعدها رايس مبولحي ببراعة، رد الاتفاق لم يرتق لمستوى الخطر بتسديدة روجيريو التي سددها بشكل غريب خارج المرمى 63.

وأثمرت سيطرة الاتفاق على مجريات اللعب هدفاً عندما أطلق فيليب كرة صاروخية من ركلة حرة ثابتة نفذها من خارج المنطقة بطريقة رائعة جعلت الحارس أيمن المثلوثي يكتفى بمشاهدتها وهي تعانق الشباك (70).

ولم يشهد الشوط بعد ذلك شيئاً يستحق الذكر باستثناء محاولة خطيرة من فواز الطريس بانفراده أمام مرمى العدالة في الدقيقة 91 ليتألق حامي عرين الضيوف ويتصدى للكرة.