شرطة المدينة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب 26 جريمة سرقة بينبع

سطوا على محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على تشكيل عصابي مكون من "ثمانية مواطنين في العقد الثاني من العمر ومقيم من جنسية عربية".

وقال: تورطوا بارتكاب 26 حادثة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية، وقد تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.