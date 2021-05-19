العدوان الإسرائيلي يدمر 3 مساجد في غزة ويلحق الضرر بـ40

"الأوقاف" تضطر إلى إغلاق 42 جامعاً بسبب القصف

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر 3 مساجد بشكل كلي، فيما تعرض 40 مسجداً آخر لأضرار جزئية؛ جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وبيّن الناطق باسم الوزارة عادل الهور أن المساجد المدمرة بالكامل هي: العكلوك وقليبوا في محافظة الشمال، وعمر بن الخطاب الواقع في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وبيّن أن الوزارة أغلقت 42 مسجداً بالقطاع بفعل القصف الإسرائيلي في محيطها.