"جيوفينكو" يحصد جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري آسيا

أسهم في تتويج الهلال باللقب السابع والذهاب لكأس العالم للأندية

حصل لاعب الهلال، الإيطالي "جيوفينكو" على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ونظيره الياباني "أوراوا"، بعد أن أسهم في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 للمرة السابعة والفوز بنتيجة 2/ 0.

وكان الهلال قد فاز في لقاء الرياض؛ بهدف "كاريلو" دون مقابل، وذهابه لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.