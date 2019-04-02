مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8934.69 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال لأكثر من 129 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8934.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخضري، تشب، التصنيع، أميانتيت، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخبير ريت، شمس، سويكورب وابل ريت، المملكة، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.76% .

وكانت أسهم شركات: كيان السعودية، الإنماء، أميانتيت، التصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 13.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3678.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 67 ألف سهم تقاسمتها 155 صفقة.