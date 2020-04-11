ارتفاع إصابات "كورونا" في لبنان إلى 619 حالة

إجراء 515 فحصًا في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم السبت، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 619.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام": إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقرّ عدد الوفيات حتى تاريخه عند 20 وفاة".



وأشارت الوزارة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إلى إجراء 515 فحصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية؛ بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالةَ التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.