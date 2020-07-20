5 حالات جديدة .. حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.223

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج.
وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة.
شفاء 4 مرضى من الفيروس
أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 1.223 إصابة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج.
وأشارت إلى تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.028 حالة.